Autodief snel aangehouden

De politie kreeg rond 20.05 uur een melding dat er aan de Brugstraat een bestelbus zou zijn gestolen. Een man zou er met de auto vandoor zijn gegaan toen de eigenaar het voertuig met draaiende motor had geparkeerd en kort het voertuig had verlaten. In de omgeving werd het voertuig niet aangetroffen. Rond 20.45 uur werd duidelijk dat de bestelbus in de Edisonstraat zou staan. Agenten gingen daar ter plaatse en troffen inderdaad het voertuig aan. In de buurt van het voertuig liep een man die aan een signalement voldeed dat de eigenaar van het gestolen voertuig eerder had doorgegeven aan de politie. Daarop is deze man aangehouden. Op het politiebureau is de man voor insluiting in een cel gefouilleerd. Uit een van zijn schoenen kwam de sleutel van de auto tevoorschijn.