Politie doet onderzoek naar toedracht en doodsoorzaak van overleden persoon in woning

Ter plaatse gekomen trof de politie een persoon buiten bewustzijn in de woning aan. De politie startte direct met de reanimatie van de persoon maar de hulp van politie en ambulancepersoneel kwam te laat. De persoon is overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en de doodsoorzaak van de overleden persoon. Tijdens dit onderzoek is een andere persoon aangehouden. Deze wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de eerstgenoemde persoon.