Getuigen mishandeling gezocht

Getuigen zagen dat er een mishandeling gaande was, waarna betrokkenen in een auto vluchtten. De auto werd later aangetroffen en in beslag genomen.



Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen of mensen die beelden hebben waarop meer te zien is. Heeft u beelden van de omgeving Doornstraat of informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.