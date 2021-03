250x Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond

Deze week zijn de onderwerpen een overval in Ridderkerk en één in Rotterdam, een straatroof in Zwijndrecht, een zedenzaak in Rotterdam en nieuwe verdachten in het onderzoek naar de avondklokrellen.



Na donderdag zijn we nog niet klaar met Bureau Rijnmond. Volgende week is er weer gewoon aflevering 251 en er zullen er nog vele volgen.



Bureau Rijnmond, donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.