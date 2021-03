Politie onderzoekt schietincident in centrum

Het incident gebeurde om 16.55 uur. Toen agenten ter plaatse kwamen, werden geen auto's meer aangetroffen. Wel werd in een geparkeerde auto een kogel gevonden. Verder werden nog enkele hulzen in beslag genomen. De politie is een onderzoek gestart naar dit incident.

Hierbij werd de identiteit van de bestuurder van de auto, waaruit geschoten werd, achterhaald. Hij meldde zich dinsdagmiddag om 14.30 uur bij het politiecellencomplex in Breda. De 29-jarige man uit Oud-Gastel werd aangehouden. Hij zit nog vast en wordt verhoord. Tevens werd de identiteit van de bestuurder van de tweede auto achterhaald. Deze 33-jarige man uit Oudenbosch meldde zich woensdagmorgen op het politiebureau in Bergen op Zoom. Van hem wordt een verklaring opgenomen. De politie is nog op zoek naar de schutter. De oorzaak van het incident ligt vermoedelijk in een ruzie die eerder maandag heeft plaatsgevonden.