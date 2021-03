Heftige beelden van de gewapende overval op Cool Blue in Bureau Brabant

We laten beelden zien van twee mannen die op 26 januari 2021 een molotovcocktail tegen de gevel van de Hema gooien. Binnen de kortste keren staat de hele pui in lichterlaaie. De schade is enorm. Een van de daders zou een bijzonder mondkapje dragen. Ook hier laten we een foto van zien. Misschien zegt het u iets. Ook is meer informatie over het motief heel erg welkom. Kunt u er meer over zeggen? Weet u wie er achter zit? Laat het weten!