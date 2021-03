Zeven nieuwe aanhoudingen voor rellen in Den Bosch en Eindhoven

In ’s Hertogenbosch is 1 verdachte van 15 jaar aangehouden die wordt verdacht van opruiing voor de rellen. In Eindhoven zijn 6 verdachten in de leeftijdscategorie van 13 t/m 35 jaar aangehouden. Zij worden verdacht van plunderingen in de Jumbo, vernielingen, diefstal uit een auto en stenen gooien.

Beslag

Bij een van de aangehouden verdachten uit Eindhoven is beslag gelegd op een auto, zodat geleden schade zoveel mogelijk verhaald kan worden.

Help ons!

Het rechercheonderzoek draait nog op volle toeren, we verwachten de komende tijd meer aanhoudingen te doen. Al eerder brachten we een groot aantal verdachten van de rellen herkenbaar in beeld. Bekijk de foto’s in ons eerdere bericht en help ons hen op te sporen.