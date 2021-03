125 kilogram cocaïne aangetroffen en vier aanhoudingen

In de bedrijfsruimte trof de politie zeven big shoppers aan met daarin in totaal 125 kilopakketten. Daarin bleek cocaïne te zitten. De cocaïne is in beslag genomen. Op de hoeveelheid cocaïne, vier pallets bevroren kippenpootjes en wat bouwmaterialen na was het bedrijfspand leeg. Het pand had geen voorziening (koelcel) voor de opslag van diepvriesproducten. Op basis daarvan concludeert het OM dat het de bedoeling was dat de pallets met diepvriesproducten slechts korte tijd in dit pand zouden staan. Volgens het OM had de cocaïne tussen de lading kippenpootjes verborgen moeten worden.