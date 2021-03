NVWA en politie onderzoeken illegale hondenhandel

Bij de NVWA was een tip binnengekomen van iemand die een hond wilde kopen bij het tweetal. Omdat hij het niet vertrouwde zag hij af van de aankoop en meldde zich bij de NVWA. Die trof samen met de politie 21 volwassen Engelse buldoggen en 21 pups aan in de schuur in Vriezenveen. De honden zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland.

De NVWA en de politie treden strafrechtelijk en bestuursrechtelijk op tegen het overtreden van de regels voor het bedrijfsmatig houden en handelen in honden. Er wordt proces-verbaal opgemaakt voor de illegale hondenhandel en inspecteurs van de NVWA voeren binnenkort een herinspectie uit om te controleren of het welzijn en de huisvesting van de dieren nog steeds in orde is. Ook wordt dan gecontroleerd of aan alle overige wettelijke eisen voor het bedrijfsmatig houden en handelen in dieren is voldaan.