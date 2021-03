Dodelijk verkeersongeval

Rond 20.45 uur reed de bestuurder van een personenauto over de Sanatoriumlaan in de richting van de Utrechtseweg. Op het ernaast gelegen fietspad reed de bestuurder van de snorfiets in dezelfde richting. Ter hoogte van de met verkeerslichten geregelde kruising, sloeg de 72-jarige bestuurder van de personenauto rechtsaf. De snorfietsbestuurder wilde de kruising oversteken in de richting van de Oirschotlaan. Er volgde een aanrijding tussen beide voertuigen waarbij de snorfietsbestuurder ernstig hoofdletsel opliep. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Geboden hulp mocht echter niet meer baten, want de 17-jarige Zeister overleed kort daarna.