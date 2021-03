Aanhoudingen na achtervolging

Toen de man en de vrouw met beide kinderen in de auto in de omgeving van Velsen reden werd hun auto gecontroleerd door een ANPR. Deze Automatische Nummerplaatherkenning registreert het kenteken van een auto en vergelijkt dat met verschillende databases. Uit de controle bleek het voertuig gezocht te worden.

De gewaarschuwde politie trof het voertuig en er ontstond een achtervolging toen de bestuurder er vandoor probeerde te gaan. De verdachte reed met hoge snelheid over de N208 in de richting Haarlem. Bij de kruising met de Orionweg zou een aanrijding zijn ontstaan waarbij de verdachte doorreed. Uiteindelijk reed hij zichzelf klem bij de fietstunnel bij het Rijklof van Goensplein. Hier werd de auto leeg aangetroffen. De politie trof beide verdachten en de kinderen (van 8 en 12 jaar oud) in de directe omgeving aan. De man en de vrouw werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De kinderen worden overgedragen aan hun zorgkader.

De bestuurder bleek bij controle positief te testen op het gebruik van drugs.

2021054167