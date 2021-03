Auto inbreker aangehouden, politie zoekt getuigen

Omstreeks 11.45 uur kreeg de politie melding dat er was ingebroken in een geparkeerd staande auto op de Zeeweg. Ter plaatse gaf de eigenaar van de auto aan dat hij mogelijk de verdachte het bos in had zien lopen. Er werd een onderzoek ingesteld in het bos waarbij een verdachte, een 36-jarige man uit Amsterdam, werd aangehouden. Hij bleek gestolen goederen bij zich te hebben. Ook zette de politie een diensthond in die andere goederen uit de auto terugvond.

Ondanks dat de verdachte is aangehouden, zijn getuigenverklaringen van groot belang in de verdere afhandeling van het onderzoek.

2021054003