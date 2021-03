Politie onderzoekt schietincident Viskaarweg

Het was woensdagmiddag rond 15.15 uur dat meerdere mensen knallen hoorden. De politie werd gebeld en kwam naar de Viskaarweg. Er werden hulzen gevonden en meerdere auto’s hadden kogelgaten.

Er is meteen onderzoek gedaan door de Forensische Opsporing. Er is een vuurwapen en kleding gevonden, alles is in beslag genomen. Ook is er een speurhond ingezet om sporen te zoeken. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Waarschijnlijk is er een ruzie aan vooraf gegaan tussen meerdere mensen.

Het onderzoek draait volop.

Informatie

Heeft u informatie over het incident en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u camerabeelden? Laat het ons weten via 0900-8844 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.

Beloning voor tip vuurwapen

Ken je iemand die een vuurwapen heeft, meld dit dan. Een vuurwapen heb je niet zomaar. Vroeg of laat wordt het gebruikt en kunnen daarmee onschuldige slachtoffers worden gemaakt. Help wapens de wijk uit. Elk vuurwapen van de straat is er één. Politie en het OM kunnen aan de slag met informatie die burgers in vertrouwen kunnen delen en die info kan een beloning waard zijn! Voor meer informatie: https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/19/07-rotterdamse-beloning-voor-melden-vuurwapen.html.