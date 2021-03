Aanhouding verdachte overval tankstation ‘s-Hertogenbosch

Vroeg in de ochtend op zondag 13 september 2020 loopt er een man het tankstation binnen op de Gestelseweg in ’s-Hertogenbosch. Zijn bedoelingen? Die maakt hij meteen duidelijk door een wapen te laten zien. Met dit wapen bedreigt hij de medewerker van het tankstation en vraagt haar op een dwingende wijze om geld.

De medewerkster schrikt enorm van de overvaller en geeft hem een gering bedrag aan wisselgeld mee. Met de buit loopt de overvaller rustig het tankstation uit. Deze week is er een man aangehouden van 32 jaar zonder vast woon- of verblijfplaats die wordt verdacht verantwoordelijk te zijn voor deze overval.

Bij zijn aanhouding vond de verdachte het ook nodig om een politiemedewerker in zijn gezicht te spugen en een andere politiemedewerker in zijn gezicht te hoesten. Hierbij gaf de verdachte aan corona te hebben. Beide medewerkers hebben aangifte gedaan.

Enorme impact

De impact van overvalcriminaliteit is enorm. Of het nu gaat om een overval op een winkelier, straatroof of een roofoverval bij mensen thuis, het effect op het slachtoffer is groot. Vaak zet de overval iemands leven emotioneel voor langere tijd op z’n kop. Als toch een overval wordt gepleegd, grijpen politie, OM en de andere strafrechtelijke ketenpartners in om de overvaller op te sporen en te laten berechten, en recht te doen aan het slachtoffer.