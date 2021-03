Verdachte staatroof 's-Hertogenbosch aangehouden

De straatroof vond plaats op zaterdag 3 oktober 2020 op de Dertien Loten in ‘s-Hertogenbosch. Het slachtoffer, een 40-jarige inwoner van Zaltbommel is daarbij bedreigt met een vuurwapen. Na een worsteling wist het slachtoffer de straatrover zijn vuurwapen afhandig te maken. De straatrover maakte zich daarop snel uit de voeten en rende een park in. Agenten zochten uitgebreid in het park maar troffen niets aan. Het slachtoffer hield lichte verwoningen over aan de confrontatie met de straatrover.

De verdachte is ingesloten voor verhoor en wordt vandaag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.