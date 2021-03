650 respondenten enquête politie Dronten, Noordoostpolder, Urk

Fysiek contact met politie

In de enquête werd gevraagd naar de behoefte aan openstelling van politiebureaus en de gelegenheid tot het doen van aangifte. Opvallend is dat velen van u het fysieke contact met ons aan het politiebureau op prijs stellen. Dit is voor ons goed om te weten.



Nieuwe media

Het groot aantal respondenten dat via de QR-code of de link naar de enquête de moeite heeft genomen deze digitaal in te vullen geeft ook de bevestiging dat het contact via social media en politie.nl gewaardeerd wordt.



Hoe nu verder

Met de uitkomsten van de enquête gaan wij aan de slag om de dienstverlening verder te optimaliseren. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte!