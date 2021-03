Ernstige mishandeling

Omstreeks 23.20 uur kreeg de politie melding van de mishandeling die had plaatsgevonden in een flatgebouw aan de Panneroodstraat. Het slachtoffer was juist uit de lift gekomen en stond op de begane grond toen een van de daders binnen kwam lopen. Schijnbaar uit het niets begon hij het slachtoffer te schoppen en te slaan. Direct daarna kwam de tweede dader erbij. Hij sloeg het slachtoffer met een hard voorwerp tegen zijn hoofd. Na de mishandeling vertrokken beide daders in een auto.

Op basis van het opgegeven signalement van de auto en de daders kon de politie korte tijd later de twee verdachten aanhouden. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

De politie stelt een onderzoek in naar de aanleiding van deze mishandeling. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2021055221