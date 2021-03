Aanhoudingen na achtervolging in Rotterdam

De twee zaten in één auto met daarop valse kentekenplaten en hadden daardoor wat aan agenten uit te leggen toen zij het duo op de Oranjeboomstraat staande wilden houden. In plaats van te stoppen reden ze hard weg, met de agenten achter hen aan. Op de Draaischijf stapte het tweetal uiteindelijk uit de auto die vervolgens nog even doorrolde en tegen een hek tot stilstand kwam. De twee mannen kwamen niet ver, want de agenten stapen óók uit en hadden de mannen meteen in de kladden. De verdachten zitten vast en ‘hun’ auto, die gestolen bleek , is in beslag genomen.