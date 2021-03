Weer sprake van een prikfraudeur

Dordrecht - Eerder dit jaar werden twee dames op leeftijd al slachtoffer van prikfraudeurs in Heerjansdam. Op 16 maart was er wederom sprake van zo’n incident; nu in Dordrecht. Wederom is het opvallend dat het slachtoffer niet bestolen is door de fraudeur, maar dat hij ‘gevaccineerd’ werd door de verdachte. De politie en het Openbaar Ministerie nemen ook deze zaak hoog op en doen onderzoek. In de tussentijd: de GGD prikt níet aan huis. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen.