Man aangehouden na dreigen met mes

Rond 11.45 uur kwam er een melding binnen van een bedreiging aan de Nobellaan. Daarbij zou een mes gebruikt zijn. Meerdere eenheden waren snel ter plaatse en er werd besloten dat uit voorzorg er een hondengeleider met zijn diensthond het pand binnen zou gaan waar de verdachte mogelijk zat. Uiteindelijk is de verdachte rustig aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. In het pand werd een mes gevonden, dat is in beslag genomen. De bedreigde man heeft aangifte gedaan. Na verhoor is de verdachte weer in vrijheid gesteld.