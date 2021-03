Man rijdt zwaar onder invloed van drugs over de snelweg

De man moest een blaastest doen, maar hij bleek niet onder invloed van alcohol te zijn. Een indicatieve drugstest gaf aan dat de verdachte mogelijk onder invloed van drugs was. Hij is aangehouden. Verder onderzoek wees uit dat de man niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, zijn voertuig niet verzekerd was en er technisch ook nog het een en ander mis met zijn auto. Zo was de APK vervallen en had de bestelbus geen achterbumper. De man verklaarde GHB te hebben gebruikt. Een arts heeft op het politiebureau bloed bij hem afgenomen. De man is ingesloten voor verder onderzoek.