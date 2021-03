Politie onderzoekt ‘beschietingen’ in Hank en Nieuwendijk

De politie sprak met meerdere getuigen. Zij spreken over een blanke man van rond de 30 a 40 jaar oud. Hij was in het donker gekleed en reed in een donkerkleurige auto die een ronkend geluid maakte. Hiernaast bekijkt de politie meerdere camerabeelden. Heeft u meer informatie over de dader of was u getuige? Heeft u misschien camerabeelden? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).