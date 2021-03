Politie zoekt getuigen rijgedrag zwarte Dodge N65 en A65

De bestuurster van de blauwe Volkswagen bleef de zwarte Dodge volgen in de richting van Eindhoven. Op de A58 hield de bestuurder een zwartkleurig voorwerp uit het raam in haar richting. Zij vermoedde dat het om een vuurwapen ging. De inmiddels gealarmeerde politie zocht vervolgens naar de bestuurder van de Dodge en de vrouw deed aangifte. Rond 17.00 uur zag de politie de Dodge rijden over de Ringbaan-Zuid in Tilburg. De 41-jarige bestuurder uit Tilburg werd vervolgens middels een uitpraatprocedure uit de auto gehaald en aangehouden. Er werd geen vuurwapen bij hem aangetroffen. In zijn woning vond de politie een stroomstootwapen. Dit wapen is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.