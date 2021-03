Zoeking in onderzoek sim-swapping

In de telefoonwinkel in Vaals werd sporenonderzoek verricht. Daarnaast werden er diverse goederen in beslag genomen. Er werden daarbij geen aanhoudingen verricht. Met de zoeking is er weer een nieuwe stap in het lopende onderzoek gezet. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Meer over de sim-swappingzaak in kwestie en het fenomeen sim-swapping lees je hier. Ben jij of is jouw werkgever of jouw organisatie slachtoffer geworden van sim-swapping? Doe dan aangifte bij de politie.