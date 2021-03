Politie zoekt in tuin van een woning naar stoffelijke resten van een baby

De politie had betrouwbare informatie ontvangen over dat in deze tuin mogelijk een overleden baby zou zijn begraven. Op basis van die informatie is door experts gezocht in de tuin. Later op de dag konden stoffelijke resten van een baby worden geborgen. De politie onderzoekt de omstandigheden, de identiteit en wat de oorzaak van het overlijden is. Uit piëteit en uit privacyoverwegingen zijn we terughoudend over informatie over betrokken personen en de omstandigheden.

We begrijpen dat er naar aanleiding van het politieonderzoek en over de omstandigheden logischerwijs veel vragen kunnen zijn. Op die vragen kunnen we helaas niet ingaan zonder de privacy van betrokkenen te schaden. Het wachten is op de onderzoeksbevindingen. We verwachten dat het onderzoek een aanzienlijke tijd zal vergen.

2021093842 RV