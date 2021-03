Gezamenlijke aanpak mensenhandel: Twee aanhoudingen

Het onderzoek naar de mensenhandel richt zich specifiek op de uitbuiting van kwetsbare buitenlandse vrouwen. Het vermoeden is dat vrouwen in de prostitutie aan het werk zijn gezet en dat ze een groot deel van hun inkomsten aan de mannen moesten afdragen. Het aantal slachtoffers dat de mannen hebben gemaakt is nog onderwerp van het onderzoek.

Volgens de coördinator van het Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel in de eenheid Midden-Nederland blijft de prostitutiebranche kwetsbaar voor de mogelijke mensenhandel, zeker de illegale prostitutie. Verschillende overheidsorganisaties krijgen regelmatig meldingen over illegale prostitutie, maar een totaalbeeld ontbreekt vaak en daardoor ook het zicht op de signalen van mensenhandel. Om dit criminele samenwerkingsverband aan te pakken hebben de verschillende politie-eenheden, een aantal gemeenten, het OM en de Belastingdienst dan ook de handen ineen geslagen. Gedurende het onderzoek ontstond het vermoeden dat de verdachten niet als individu werkten, maar dat zij onderdeel zijn van een crimineel netwerk dat in heel Nederland opereert.

“We hopen dat mensen zich realiseren dat je als gebruiker van illegale prostitutie ook kan bijdragen aan georganiseerde mensenhandel en de uitbuiting van kwetsbare vrouwen.” zegt de coördinator van het onderzoeksteam. “Het is juist deze kwetsbare positie van de vrouwen waar mensenhandelaren heel goed gebruik van weten te maken. Soms hebben slachtoffers niet eens in de gaten hoe erg er misbruik van hen wordt gemaakt.”

Naast de twee aanhoudingen ging de politie op vier locaties in Amsterdam en Amstelveen naar binnen. Op drie van die locaties zijn doorzoekingen gedaan. Meer aanhoudingen in dit onderzoek worden niet uitgesloten.