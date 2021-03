Konijn gedumpt? Eigenaar gezocht!

Het konijn werd aangetroffen in het Purmerbos bij de Westerweg en bleek in zeer slechte conditie te verkeren. Diegene die het konijn had gevonden, schakelde direct de dierenambulance in, maar het dier heeft het helaas niet overleefd.

Omdat niet uitgesloten wordt dat het konijn in het Purmerbos is gedumpt, is de politie op zoek naar de eigenaar of naar mensen die de eigenaar of eigenaresse kennen. Het dumpen van dieren valt onder dierenmishandeling (zie hieronder de tekst over de werkzaamheden van onze dierenpolitie).

Vragen

De dierenpolitie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over het konijn dat op bijgaande afbeelding is te zien.

* Weet u van wie dit konijn was?

* Heeft u overige informatie?

Maakt u dan a.u.b. gebruik van het onderstaande tipformulier bij dit bericht. Dank alvast!



Dierenpolitie

Bij de politie werken taakaccenthouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en overige organisaties zoals onder andere Blijf van mijn Dier, de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.

De politieagenten van de dierenpolitie treden op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling - waaronder ook het dumpen van dieren valt;

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;

- het doden of mishandelen van een dier ;

- het ophitsen van dieren tot het aanvallen van mensen of andere dieren;

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Meer informatie is hier te vinden: dierenpolitie