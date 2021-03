Leidenaren aangehouden voor vrijheidsberovingen

Zondagochtend 6 december meldde een 31-jarige man zich bij de politie en vertelde dat hij slachtoffer was geworden van vrijheidsbeneming, mishandeling en bedreiging. De man had via een datingapp contact gekregen met een jongeman, maar toen hij op 5 december, rond 22.30 uur, op de Roomburgerweg aankwam, liepen er direct vier onbekende mannen op hem af. De vier hielden het slachtoffer eerst een tijd vast in het Roomburgerpark en vervoerden hem daarna onder dwang in een auto naar een woning. Op zondagochtend 6 december, rond 09.45 uur, lieten de daders het slachtoffer pas de woning verlaten. Tijdens zijn vrijheidsbeneming is het slachtoffer mishandeld, bedreigd en beroofd van geld en spullen. Ook haalden de daders geld van zijn bankrekening.