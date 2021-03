Automobilist gearresteerd met acht cilinders lachgas

De 22-jarige man uit Vlissingen werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De auto werd voor onderzoek naar het politiebureau gebracht. In de kofferbak vonden agenten acht volle cilinders met lachgas. Het vervoeren van lachgas is alleen toegestaan met een vergunning, welke hij niet had. Dit is een overtreding van de wet economische delicten. De man is dinsdag verhoord. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.