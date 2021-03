Politie zoekt verdachten woningoverval

De beide mannen waren de woning binnengedrongen en werkten daar de aanwezige bewoner en een vrouw tegen de grond. Korte tijd later verlieten zij de woning en reden in een vermoedelijke bruinkleurige personenauto weg. De polite onderzoekt wat er mogeljijk uit de woning is meegenomen. Vanwege de privacy van de betrokkenen wordt geen nadere informatie over hun identiteit verstrekt.