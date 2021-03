Opsporing verzocht: mogelijke vergismoord

Nederland - Vanavond in Opsporing Verzocht onder meer aandacht voor een dodelijke schietpartij op 6 juli 2020 in Beuningen. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de daders en de toedracht van de moord. Was de moord op Mehmet Kilicsoy een zogenoemde vergismoord?