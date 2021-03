Politie hoopt op doorbraak in zaak Sem Vijverberg

Het coldcaseteam Oost-Nederland hoopt met de mediacampagne die in de maanden maart en april wordt gehouden informatie te krijgen waarmee deze zaak kan worden opgelost. In onder andere de Doetinchemse wijk De Hoop, waar Sem in januari 2006 is gevonden, wordt geflyerd. Het mobiel media lab rijdt enkele dagen rond in Doetinchem, op de truck informatie over deze zaak.

Om de zaak in de stad nog meer onder de aandacht te brengen heeft de politie samenwerking gezocht met Betaald Voetbal De Graafschap. De Doetinchemse club heeft een belangrijke positie in de stad en de regio en is bereid om veel aandacht aan de zaak te geven.

Op 30 maart wordt op verschillende manieren landelijke aandacht gevraagd, zo is er in de avond een uitzending van Opsporing Verzocht met aandacht voor deze zaak.