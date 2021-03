Vier verdachten op heterdaad aangehouden voor poging inbraak

Camera’s bij een woning of bedrijf kunnen de politie helpen wanneer er bijvoorbeeld een inbraak, overval of straatroof is geweest. Om die reden vraagt de politie regelmatig bij een zaak of er in de buurt camera’s hangen.

U kunt uw beveiligingscamera (particulier of zakelijk) aanmelden bij Camera in Beeld. Dit is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie kijkt dus niet live mee met de beelden. Meer informatie hierover, staat op onze website.

