Tip leidt tot aanhouding voor dealen drugs

Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Als u dit liever anoniem doet, dan kan dit via Meld Misdaad Anoniem (M.). Zo krijgt de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen. En kunt u op een laagdrempelige manier helpen uw eigen wijk veiliger te maken. Melden via M. kan via het gratis telefoonnummer 0800-7000 of online.