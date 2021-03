Bestuurder gezocht binnenrijden woning Eindhoven

Zaterdagochtend rond 05.30 uur rijdt er een auto met een enorme klap een woning binnen op de Fagotstraat in Eindhoven. De agenten troffen een enorme ravage aan. De auto stond nagenoeg geheel in de woning. Op het moment van binnenrijden van de auto waren er meerdere personen aanwezig in de woning. Gelukkig raakte niemand gewond maar de schrik moet enorm geweest zijn. De bestuurder is er na de klap vandoor gegaan en is vooralsnog spoorloos.

Wij vragen de bestuurder zich te melden bij de politie en te verklaren wat er zich deze ochtend heeft afgespeeld in de Fagotstraat.

De politie doet verder onderzoek naar de feiten en omstandigheden. Wij spreken o.a. met buurtbewoners en bekijken camerabeelden. Ook onderzoeken wij de auto.

Weet u meer? 0900-8844. Anoniem melden? 0800-7000