Politie onderzoekt schietincident

Bij een politiecontrole op een andere locatie in Weert kwam de politie vrijdag – op zaterdagnacht ter ore dat er mogelijk geschoten zou zijn bij een pand aan de Moesdijk in Weert. De politie is vervolgens naar het betreffende pand gegaan. Daar werden sporen aangetroffen die bevestigen dat er inderdaad geschoten zou zijn. Deze sporen worden nader onderzocht. Er werden nog enkele aanwezigen aangetroffen in het pand. Echter werden er geen gewonden aangetroffen en zijn er ook geen aanhoudingen verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Heeft u meer informatie over het schietincident? Deel dit dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).