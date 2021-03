Politie zoekt getuigen van ernstige aanrijding Hoogeveen

Bij deze aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken. Een inzittende van een van de betrokken voertuigen, een 48-jarige man uit Hoogeveen, raakte bekneld. Hij moest door de brandweer worden bevrijd en is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daarnaast raakte een tweede persoon, een 23-jarige man uit Hoogeveen, lichtgewond doordat hij vermoedelijk werd geraakt door een brokstuk van een van de voertuigen. Een bestuurder van een van de betrokken voertuigen, een 27-jarige man uit de gemeente Hoogeveen, is als verdachte aangehouden. Op dit moment is onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding in volle gang.

Getuigenoproep

Door de politie is zaterdag ter plaatse onderzoek gedaan en er is gesproken met getuigen. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden waar iets op staat dat we in het onderzoek kunnen gebruiken. De politie wil graag in contact komen met mensen die de aanrijding hebben gezien, camerabeelden hebben of iets weten wat in het onderzoek van belang kan zijn. Neemt u hiervoor contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.