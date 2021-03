Politie doet onderzoek naar beroving bij station

Van de daders is een summier signalement bekend. Dader 1 is een jonge man, blank en circa 1.84 meter lang. Dader 2 is een jonge man, licht getint en circa 1.70 meter lang. Ze zouden rond de 20 jaar oud zijn. Was u getuige van deze beroving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of vul een tipformulier in. Vermeld daarbij het zaaknummer: 2021070803.