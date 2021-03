Agenten springen uit taxi om verdachte aan te houden

In de nacht van zaterdag op zondag, rond 1 uur, krijgt de politie melding van een verdachte situatie: op het bouwterrein waren mogelijk mensen aanwezig. De politie gaat direct ter plaatse, maar treft niemand. Dan komt er weer een melding binnen met een tip over een auto waarin drie personen zijn weggereden die mogelijk te maken hebben met de diefstal. Deze auto wordt vrijwel direct staande gehouden. De bestuurder – een 21 jarige man uit Huizen - wordt aangehouden.

De twee andere verdachten zetten het op een rennen. Hierbij springt een van de mannen in een sloot en rent weg via het weiland. De politieheli weet de man al snel te traceren en ook hij wordt in de kraag gevat. Het gaat om een 21-jarige man uit Hoofddorp.

Het spoor van de derde verdachte wordt door een politiehond gevolgd en zo komt de politie meer te weten over waar hij zich bevindt. En dankzij nog een tip kunnen agenten de man verrassen. De verdachte wil in Loosdrecht in een taxi stappen, maar tot zijn schrik zit in de taxi niet alleen een chauffeur maar ook twee agenten. Ook de derde verdachte wordt nu aangehouden. Dit is een 20-jarige man uit Amersfoort.

De gestolen goederen, professioneel gereedschap, zijn in de auto aangetroffen en teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.

Ziet u een verdachte situatie?

