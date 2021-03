Arrestatie Straatroof

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de straatroof nabij het station in Goes op zaterdag 20 maart. Hierbij werd een jongen bedreigd met een mes en beroofd van zijn tas. Daarin zaten 12 setjes met airpods. Tijdens de aanhouding van de 19 jarige verdachte vonden agenten een aantal setjes aan. Ook bleek hij bij zijn aanhouding in het bezit van een mes, alsmede 94 XTC pillen. De verdachte heeft een bekentenis afgelegd en is na verhoor heengezonden. Naar de tweede verdachte wordt nog een onderzoek ingesteld.