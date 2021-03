Inbreker overlopen in Breda

Breda - Een inbreker is zondag 21 maart 2021 omstreeks 21.00 uur een woning aan de Hertog Hendriklaan binnen gedrongen. De 76-jarige bewoonster hoorde lawaai op de eerste verdieping en ging daarom poolshoogte nemen. Ze ontdekte de indringer in haar slaapkamer. Hij vluchtte vermoedelijk zonder buit via het raam en een ladder. De politie heeft in de omgeving nog tevergeefs naar de dader gezocht.