Harde knal bij woning – Getuigen gezocht

Rond 20:35 uur waren de bewoners in hun huis toen een voorwerp tegen de achterkant van het huis werd gegooid, meteen gevolgd door een harde knal. Daarna ontstond een kleine brand in de tuin die snel weer uitging. Direct na het incident zijn mogelijk drie personen weggerend en vermoedelijk in een auto gestapt en weggereden. In tuin vond de politie resten van een mogelijk geïmproviseerde brandbom. Agenten hebben de sporen veiliggesteld en zijn een onderzoek gestart.



Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u rond 20:35 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Zomerzon? Heeft u personen zien wegrennen na de harde knal of een voertuig opvallend zien wegrijden? Heeft u een camera in de buurt en mogelijk beelden van de daders? Of heeft u andere info over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2021057249