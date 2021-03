[Update] Lichaam aangetroffen op vakantiepark Nieuwediep

Vanmorgen kreeg de politie melding van een reanimatie. Agenten zijn ter plaatse gegaan maar reanimatie mocht niet baten. Er wordt onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak, een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Er zijn drie personen aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar hun mogelijke betrokkenheid.

Er wordt uitvoerig onderzoek gedaan in en rondom het vakantiepark.

Update: Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Polen. Inmiddels is er ook een vierde verdachte aangehouden. Ook bij deze aanhouding wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid bij deze zaak.

Iets gezien?

Wellicht zijn er mensen die iets hebben gezien op of rondom het vakantiepark of andere nuttige informatie hebben voor het onderzoeksteam. Neem dan contact op via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.