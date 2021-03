Vijf verdachten aangehouden na meerdere vernielingen en brandstichtingen

In mei 2019 werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid bij een woning aan de Ds. S. Huismanstraat in Stiens. Na dit incident vonden er tot oktober 2020 verschillende vernielingen en brandstichtingen plaats in zowel Stiens als Vrouwenparochie. Er zijn diverse aangiftes gedaan na deze incidenten. De politie is na het eerste incident direct een uitgebreid onderzoek gestart. Er is met getuigen gesproken en er is op verschillende momenten buurtonderzoek gedaan. Daarnaast is er forensisch onderzoek gedaan en zijn er camerabeelden bekeken. Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van deze verdachten. Vanzelfsprekend gaat het onderzoek verder. De verdachten zullen worden gehoord.