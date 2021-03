Katalysatordieven aangehouden

De politie ging naar de straat, waar de mannen bezig waren aan de auto van de melders. Vanaf die plek zagen agenten een auto met witte kentekenplaat wegrijden. De bestuurder van die auto is aangehouden. Het Team Hondensurveillance hield in de omgeving twee mannen aan die zich verstopt hadden. Een van die mannen had een katalysator bij zich. De bewoners deden aangifte van de diefstal. Het was voor deze slachtoffers al de derde keer dat de katalysator van hun hybride auto gestolen werd. De politie onderzoekt of de drie verdachten in een rondreizende criminele bende zitten.



Rondtrekkende criminele bendes

Criminelen in deze (internationaal) rondtrekkende bendes plegen allerlei misdrijven en verdienen daar hun geld mee. Denk aan diefstal van auto-onderdelen, woninginbraak, oplichting en zakkenrollerij. Ze verblijven vaak maar korte tijd in Nederland. Hun tijdelijke verblijfplaatsen zijn meestal recreatieparken, campings, hotels en tijdelijk gehuurde woningen. Na een kort verblijf trekken deze criminelen door naar een volgend land of terug naar het thuisland.



Wat kunt u doen?

De politie werkt samen met verschillende organisaties om deze criminele bendes tegen te gaan, maar we hebben ook uw hulp nodig. Ziet u een verdachte situatie? Of heeft u informatie over verblijfplaatsen van deze rondtrekkende criminelen of over hun activiteiten? Laat het ons weten via 0900 – 8844.