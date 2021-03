Anonieme informatie leidt tot arrestatie en wapenvondsten Zwijndrecht

*foto is stockfoto

In januari kwam de anonieme informatie via MMA bij de politie binnen, waarbij bleek dat er bij een woning aan de Burgemeester de Bruïnelaan wel heel vaak verschillende mensen kort op bezoek kwamen en dat daar vermoedelijk sprake was drugshandel. De politie besloot tot een vervolgonderzoek. Daar kwam voldoende informatie uit naar voren om op 19 maart in een woning aan de Burgemeester de Bruïnelaan binnen te stappen. De verdachte werd ingerekend en een doorzoeking van de woning volgde. Er werd onder meer soft- en harddrugs aangetroffen, maar ook twee stroomstootwapens, twee alarmpistolen, contant geld en een paar kilo aan zwaar illegaal vuurwerk.



