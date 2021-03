Agent krijgt kopstoot tijdens aanhouding

De politie ging die middag rond 15.00 uur naar een fastfoodrestaurant aan de Heuvelring in verband met een lastige klant. Toen de overlastgevende man de politie zag, ging hij er snel vandoor. De man, die geen bovenkleding en geen schoenen droeg, rende een nabijgelegen parkeerkelder voor fietsen in. Hier kon hij uiteindelijk worden gecontroleerd. De man kon zich niet legitimeren en werd agressief richting de agenten. Hij balde zijn vuisten, maar de politie greep in. De man werd aangehouden, maar dit ging niet zonder slag of stoot. Hij verzette zich hevig en zag kans een van de agenten een flinke kopstoot in het gezicht te geven. Een medewerker van de fietsenstalling schoot hierop te hulp. Uiteindelijk werd de verdachte in de politieauto geplaatst en werd hij overgebracht naar het politiebureau. Op het politiebureau werd bij de man een speekseltest afgenomen. Hieruit bleek dat hij vermoedelijk onder invloed van amfetamine en/of cocaïne was. Er is door een arts bloed afgenomen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.