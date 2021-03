Derde keer betrapt? Scooter in beslag genomen

De inbeslagname gebeurde in de Sint Jorisstraat in Middelburg, vlak nadat een agent de scooter over het toeristisch fietspad in het Molenwaterpark had zien rijden. De agent hield de scooter met de twee opzittenden staande en controleerde hun gegevens.

De bestuurder, een 24-jarige Vlissinger die niet de eigenaar van de scooter was, bleek geen rijbewijs te hebben. Hiervoor kreeg hij een bekeuring. Ook werd hij bekeurd voor het rijden over het toeristisch fietspad.

Omdat hij al eerder gewaarschuwd was dat hij niet op een scooter mocht rijden zonder rijbewijs, en dit al de derde keer was dat hij betrapt werd, besloot de agent de scooter in beslag te nemen. De zaak zal worden besproken met de officier van justitie. Die zal bepalen of de scooter terug gegeven kan worden aan de rechtmatige eigenaar.