Jonge automobilist bekeurd

In de Voltastraat in Roosendaal zette hij de auto aan de kant van de weg en vroeg de bestuurder om zijn rijbewijs. De bestuurder zocht in de auto en verklaarde dat hij geen rijbewijs bij zich had. Ook had hij geen identiteitsbewijs bij zich. De agent vroeg de jongen om zijn gegevens en controleerde deze in het systeem van de RDW.

Uit de controle bleek dat de jongen een valse naam had opgegeven. Hij verklaarde even later dat hij 17 jaar was en uit Roosendaal kwam. Hij had wel een rijbewijs, maar mocht nog niet zonder begeleiding in een auto rijden.

De jongen kreeg drie bekeuringen; een voor het rijden zonder begeleiding, een voor het niet tonen van een identiteitsbewijs en een voor het opgeven van een valse naam.