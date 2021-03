‘Kinderporno moet je vooral niet verder verspreiden’

Als je wilt melden dat je een filmpje hebt ontvangen of je hebt op internet iets gezien waarvan je denkt dat het kinderpornografie is, dan meld je dat bij Meldpunt kinderporno, dat wordt beheerd door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Daar wordt gekeken of het ingezonden materiaal bekend is of mogelijk nieuw. In dat laatste geval gaat de melding naar Team Bestrijding Kinderporno die het in onderzoek neemt.